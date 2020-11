01.11.2020 - Durch die letzten Aufträge in den Niederlanden, USA und Polen hatte NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) ja bereits eine gewisse Stäreke gezeigt - jetzt meldete man Freitag abends einen weiteren wichtigen Auftrag, der die Tür zu einem Milliardenmarkt öffnen könnte, einen Markt den man bisher weniger auf dem Radar hatte. Der Markt schien eher ferne Zukunftsmusik, aber die Nel Hydrogen Electrolyser AS eine Tochter von ASA und Statkraft AS (Statkraft) haben die bisher eher allgemeinen Kooperationsgespräche und -vereinbarungen, mitgeteilt am 02.09.2020 durch einen LOI präzisiert. Normalerweise sollte nun in einigen Wochen der verbindliche Auftrag erfolgen - ein häufiges Muster bei Wasserstoffwerten - es geht um die Lieferung eines 40 – 50 MW Elektrolyse-"Parks" "alkaline electrolyser" für die "grüne" - CO2-freie Stahlproduktion von Celsa Armeringsstål AS im Industriepark Mo in Norwegen - erste Ausbaustufe, weitere sind bereits efst eingeplant. Wohl die einzige Chance, wie diese Branche langfristig in Europa weiterhin eine wichtige Rolle spielen könnte. Ähnliche Bemühungen meldete ja bereits ThyssenKrupp - parallel laufend.

"Through our electrolyser scale-up program we have not only identified ways to manufacture our alkaline electrolysers more efficiently, we have also identified a number of measures which can be implemented to improve the electrolyser performance even beyond today’s industry leading standard. There is no better way of demonstrating such improvements than through realizing an actual large-scale project, and we are very proud that the leading energy company Statkraft wants to work together with us on this," kommentiert Jon André Løkke, CEO von Nel diesen Deal zufrieden