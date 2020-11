Herr Dr. Ralf. H. Bufe (51) hat auf eigenen Wunsch sein Mandat als ordentliches Vorstandsmitglied der Metallgesellschaft AG, Frankfurt am Main, zum 9. Juni 1999 niedergelegt. Er will sich zukünftig Aufgaben außerhalb des mg-Konzerns widmen. Dr. Bufe wird auch in Zukunft der mg freundschaftlich verbunden bleiben und die Gesellschaft in diesem Sinne unterstützen. Dr. Bufe war seit Juli 1998 ordentliches Vorstandsmitglied der Metallgesellschaft AG und verantwortete das Ressort Strategie und Unternehmensentwicklung. Zuvor war Dr. Bufe Mitglied des Vorstands der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, und hat als Vorsitzender der Geschäftsführung der Sachtleben Chemie GmbH, Duisburg, den Bereich Pigmentchemie auf einen sehr erfolgreichen Wachstumskurs gebracht.

Metallgesellschaft