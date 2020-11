Pacific Drilling beginnt freiwillig Kapitel 11 Verfahren; Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung zur Beseitigung aller Anleihenschulden in Höhe von 1,1 Milliarden USD; Der weltweite Betrieb wird voraussichtlich wie gewohnt fortgesetzt

Das Unternehmen gab heute auch bekannt, dass es mit Angelo, Gordon Energy Servicer, LLC, als Verwaltungsbevollmächtigten und den daran beteiligten Kreditgebern seinen revolvierenden Kredit mit First Lien Notes (erstrangigen Pfandanleihen) in Höhe von 50 Millionen USD zurückgezahlt hat.

Mit rund 120 Millionen USD an liquiden Mitteln (Stand 30. Oktober 2020) und sieben der fortschrittlichsten hochspezifizierten Bohrschiffe der Welt beabsichtigt Pacific Drilling, seine weltweiten Aktivitäten wie gewohnt fortzusetzen. Dies bedeutet, dass Dienstleistungen für bestehende und potenzielle Kunden erbracht werden und vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung alle im Fall von Kapitel 11 eingegangenen Verpflichtungen vollständig bezahlt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass es zum Jahresende Zugang zu neuem Kapital in Form einer Ausstiegsfazilität in Höhe von 80 Mio. USD und liquiden Mitteln in Höhe von ca. 100 Mio. USD in der Bilanz haben wird.

Seit Anfang 2020 haben die durch COVID-19 verursachte globale Gesundheitskrise und das daraus resultierende Ungleichgewicht zwischen Ölangebot und -nachfrage die Weltwirtschaft und die Weltmärkte erheblich gestört, einschließlich eines erheblichen Ölpreisverfalls. Die Auswirkungen dieser Marktbedingungen auf das Geschäft von Pacific Drilling waren direkt und erheblich negativ, was unsere derzeitige Kapitalstruktur langfristig nicht nachhaltig macht.

Bernie Wolford, Chief Executive Officer, erklärte: „Nachdem wir mehrere Monate damit verbracht haben, Optionen zur Deckung unserer langfristigen finanziellen Bedürfnisse angesichts der herausfordernden Markt- und Betriebsbedingungen zu prüfen, freuen wir uns, eine Einigung mit einer Ad-hoc-Gruppe unserer Gläubiger zu erzielen, die den Weg für einen zügigen Restrukturierungsprozess nach Kapitel 11 ebnet. Diese Umstrukturierung soll unsere finanzielle Flexibilität verbessern, indem unsere gesamte Schuldenlast und die Zinsbelastung beseitigt werden. Wir gehen davon aus, dass wir aus diesem Prozess in einer stärkeren Position hervorgehen können, um im heutigen herausfordernden Umfeld mit niedrigeren Rohstoffpreisen bestehen zu können. Ich schätze die kontinuierliche Unterstützung unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten, wenn wir diesen beschleunigten Umstrukturierungsprozess abschließen. Wir sind weiterhin bestrebt, die sichersten, effizientesten und zuverlässigsten Tiefwasserbohrdienste der Branche bereitzustellen.“