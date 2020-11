Union, SPD und Grüne lehnen neue Pauschale fürs Homeoffice ab

Berlin (ots) - Die Hoffnung vieler Arbeitnehmer, ihre Arbeitsecke im Homeofficevon der Steuer absetzen zu können, droht zu platzen. Union, SPD und Grüneleisten Widerstand gegen die von Gewerkschaften, Steuerexperten und der FDPvorgeschlagene Homeoffice-Pauschale. Sie könne "dem Verkäufer, der Erzieherinund der Krankenschwester nicht erklären, warum sie leer ausgehen", sagte diefinanzpolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, dem"Tagesspiegel am Sonntag". "Viele der kleinen Leute arbeiten in Jobs, in denensie gar kein Homeoffice machen können", sagte auch der finanzpolitische Sprecherder SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, der Zeitung. "Warum sollten diesedas Nachsehen haben, wenn andere entlastet werden?"Der Finanzausschuss des Bundestags will sich voraussichtlich am Mittwoch mit demThema beschäftigen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, die DeutscheSteuergewerkschaft, der Bund der Steuerzahler und die FDP wollen Arbeitnehmernim neuen Jahressteuergesetz eine steuerliche Pauschale von 50 Euro im Monateinräumen, damit diese ihre Zusatzkosten für das Arbeiten zuhause von der Steuerabsetzen können. Das würde vor allem den Beschäftigten helfen, die kein eigenesArbeitszimmer haben. "Ich stelle mir eine einfache Pauschale vor, mit derArbeitnehmer ihre Zusatzausgaben für Strom, Wasser, Heizung, Telefon, Internetund sonstige Ausgaben steuerlich geltend machen können, auch wenn sie keinArbeitszimmer haben, sondern nur eine Arbeitsecke im Wohnzimmer frei räumen oderam Küchentisch arbeiten", sagte die Vorsitzende des Finanzausschusses, KatjaHessel (FDP), dem "Tagesspiegel".https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/streit-um-steuerpauschale-fuer-das-homeoffice-ich-kann-dem-verkaeufer-nicht-erklaeren-warum-er-leer-ausgeht/26577296.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4750482OTS: Der Tagesspiegel