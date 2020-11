Heute, am 1. November 2020, freuen wir uns, im Namen von Bitterz LLC (Hinds Building, Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen) bekannt zu geben, dass unsere globale Krypto-Börse Bitterz in Japan mit der Erbringung von Dienstleistungen für unsere Kunden in China, Hongkong und Taiwan beginnen wird.

Zur Feier der Eröffnung schenken wir aktuell allen Kunden, die (kostenlos) ein neues Konto eröffnen, Bitcoins im Wert von 50 USD.

Wir hoffen, dass Sie Freude beim Handel mit diesen Bitcoins an unserer japanischen Krypto-Börse haben werden.