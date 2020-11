02.11.2020 -Eine extrem wichtige Woche für die Aktionäre der NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) - die kurzfristige Kursentwicklung wird diese Woche durch zwei Daten bestimmt: 03.11.2020 - Die US-Wahlen mit ihren Wirkungen auf den Gesamtmarkt und durch den Wahlsieger - sofern er denn zeitnah feststeht - Biden wäre für Wasserstoffwerte Top, Trump würde weiterhin den Klimawandel leugnen, die regenerativen Energien verteufeln und den Umstieg von fossilen Energieträgern auf nachhaltige - wie Wasserstoff - eher behindern und bremsen. Und dann der 05.11.2020 - die Q3-Zahlen Nel's werden präsentiert. Quartalsergebnisse sind ein wichtiger Termin gerade für Wasserstofffaktien, bei denen jede Quartalspräsentation zum Prüfprozess wird, ob man die hochfliegenden Pläne für die Zukunft im erwarteten Umfang erfüllt hat - Bloom Energy musste letzte Woche erleben, wie kräftig der Markt Erwartungsverfehlungen abstrafen kann (Findet sich u.a. in unserem H2-Wochenupdate für die KW44). Gerade nach den NIKOLA-Turbulenzen, der gescheiterten Kapitalerhöhungnatürlich erwartet der Kapitalmarkt an diesem Tag auch Antworten auf folgende Fragen:

Wie sehen die Planungen Nel's für eine weitere Zusammenarbeit mit NIKOLA aus?

Wie wichtig ist NIKOLA für die weitere Entwicklung Nel's? Was plant man in den nächsten Monaten? Wie ist der Stahl-Auftrag in die Zukunftsstartegie Nel's einzuordnen? (Zu dem wichtigen Auftrag gleich mehr) Viele Fragen neben den nackten Zahlen. Die Zahlen sollten zumindest die Erwartungen der Analysten erfüllen, um ein weiteres Absinken der Aktie zu vermeiden. Und die Chance zu bieten mit dem Schwung eines möglicherweise bereits vorliegenden US-Wahlergebnisses - idealerweise für Wasserstoffwerte mit einem Sieger Biden (auch hierzu näheres in unserem KW44-H2-Update).

Vor den Vnalystenerwartungen erstmal die Einzelheiten der "Veranstaltung": Donnerstag soll die Mitteilung der Quartalsergebnisse um 07:00 Uhr erfolgen, dann soll die Präsentation der Ergebnisse und hoffentlich mit Antworten auf oben genannte Fragen dann um 08:00 Uhr durch den CEO Jon André Løkke folgen. Neben der möglichen Anmeldung zur physischen Teilnahme ist für Deutsche Anleger wohl eher die Live-Übertragung auf der Homepage www.nelhydrogen.com inteeressant oder die Präsentation kann gestreamt werden auf https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20201105_1. Selbstverständlich weren wir zeitnah nach der Präsentation berichten, Für Alle die die nicht teilnehmen können oder wollen.