PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Trump/Deutschland/US-Wahlkampf:

Dass Trump Deutschland im US-Wahlkampf jetzt auf eine Stufe mit Iran, dem "Schurkenstaat", und China, dem "Staatsfeind Nr. 1", stellt, muss nicht überraschen. Allzumal der Herr des Weißen Hauses in Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Gegenspielerin hat, die durch alles glänzt, was er nicht besitzt: Kompetenz, politisches Gespür, Gelassenheit. Dass Merkel zudem vom demokratischen Amerika als "Führerin der Freien Welt" gefeiert wurde, macht sie umso verdächtiger. So enthüllt sich in der Trump'schen Wahlkampfrhetorik das ganze Elend und der ganze Wahn seines Weltbilds. Ein solcher Mann, der selbstverliebt im eigenen Absurdistan lebt, hat es wahrlich verdient, abgewählt zu werden und im Orkus der Geschichte zu verschwinden.