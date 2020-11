Disney und Netflix zielen auf, naja, Disney

Es gibt ein heißes, neues animiertes Feature in voller Länge, das heutzutage im Trend liegt. Over the Moon hat alle Markenzeichen eines typischen Walt Disney (WKN:855686)-Kinoblockbusters. Es hat knackige Animationen, eine All-Star-Besetzung und musikalische Ohrwürmer. Regie führt sogar der langjährige Disney-Charakteranimator Glen Keane. Aber Over the Moon wird nicht von Disney ausgestrahlt und der Projektor in einem Multiplex in deiner Nähe wird sicher nicht angeworfen.

Over the Moon ist momentan im Trend als das am zweithäufigsten gesehene Angebot auf Netflix (WKN:552484). In Zusammenarbeit mit Netflix Animation und Pearl Studios gewinnt der Film mit rein asiatischer Besetzung gerade die Herzen der Zuschauer, da es die Kids und die Junggebliebenen gleichermaßen anspricht. Es macht auch etwas, das Disney selbst mit Pixar’s Onward gemacht hat und später in diesem Jahr mit Soul wieder versuchen wird – es umgeht sowohl den Kinostart als auch die Premium Video on Demand (VOD) Option, die zu Beginn dieser Pandemie das Patentrezept zu sein schien. Sie steht Netflix-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, und es ist etwas, das eventuell Disney ausstechen könnte.