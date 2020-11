NORDENHAM/BIBLIS (dpa-AFX) - Das erwartete Transportschiff mit sechs Atommüll-Behältern an Bord hat am Montagmorgen im Hafen von Nordenham an der Weser festgemacht. Die Castor-Container sollen anschließend auf einen Zug verladen werden, sagte ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS). Danach soll der Zug die Behälter in ein Zwischenlager in Biblis in Hessen fahren. Bis jetzt laufe alles nach Zeitplan.

Atomkraftgegner haben sich seit Tagen auf die Ankunft des Schiffes vorbereitet. Auch am Montagmorgen hielten sie in Nordenham eine Mahnwache. Der Transport wird von massiven Polizeikräften gesichert.