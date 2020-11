Santhera sichert sich nach Reorganisation eine Finanzierung, um Vamorolone bis zum Vorliegen von Resultaten der DMD-Zulassungsstudie voranzubringen

Resultate der Zulassungsstudie mit Vamorolone bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) für das zweite Quartal 2021 erwartet

Organisatorische Umstrukturierung führt zu Personalabbau um 50%; annualisierte Kostensenkungen von CHF 10 Millionen

Kostensenkungen in Kombination mit Anpassung der Highbridge-Vereinbarung ebnet für Santhera den Weg bis zum Vorliegen der VISION-DMD-Studiendaten, Santhera’s nächstem wichtigen Meilenstein

Kooperationsmöglichkeiten für Vamorolone und Lonodelestat für Non-Core-Indikationen

und -Regionen in Evaluation im Hinblick auf proaktives Portfoliomanagement

Kristina Sjöblom Nygren, Chief Medical Officer und Head of Development, verlässt das Unternehmen per Ende 2020

Pratteln, Schweiz, 2. November 2020 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) informiert über den Stand des Unternehmens nach der Umsetzung einer organisatorischen Umstrukturierung und der Fokussierung auf Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit einem neuartigen Wirkmechanismus, für das das Unternehmen kürzlich die weltweiten Rechte in allen Indikationen erhalten hat.

Vamorolone, das einzige dissoziative Steroid in der Entwicklung, befindet sich derzeit in einer zulassungsrelevanten Phase-2b-Studie bei Patienten mit DMD und die 6-Monatsresultate werden im zweiten Quartal 2021 erwartet. Im Erfolgsfall würden die Ergebnisse zu einem NDA-Zulassungsantrag bei der FDA im vierten Quartal 2021 führen, dem eine Fast-Track-Überprüfung zugesprochen wurde. Santhera rechnet derzeit damit, als erstes Unternehmen mit einem dissoziativen Steroid im Jahr 2022 in den USA auf den Markt zu kommen.

Die Neuausrichtung auf Vamorolone, nach der Einstellung von Puldysa, erfordert eine Umstrukturierung der Organisation, um sie mit den neuen Prioritäten in Einklang zu bringen, und eine Verlängerung der Liquiditätsreichweite, um die Pipeline voranzubringen, vor allem Vamorolone. Die getätigten Anpassungen an die bestehenden Finanzierungsvereinbarungen mit von Highbridge Capital verwalteten Fonds (Highbridge) werden, vorbehältlich bestimmter Bedingungen, bis zu CHF 15 Millionen an zusätzlicher Finanzierung bereitstellen. In Kombination mit der Restrukturierung der Organisation, den verfügbaren liquiden Mitteln und zusätzlichen Massnahmen wird erwartet, dass dies die Liquiditätsreichweite von Santhera bis zum nächsten wichtigen wertsteigernden Meilenstein im zweiten Quartal 2021 verlängern wird.