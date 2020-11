ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 35 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wanda Serwinowska bewertet das Geschäft mit Erneuerbaren Energien laut einer am Montag vorliegenden Studie nun höher. Ihre Schätzungen bis 2026 lässt sie aber unverändert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 04:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben