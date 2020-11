02.11.2020 - Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) machte mit den gemeldeten Transaktionsvolumina für das Q3 neugierig auf die bilanziellen Wirkungen der 30% plus bei EUROPACE, plus 42% der bewerteten Immobilien auf Value AG's Plattform, Dr. Klein - Vertrieb Retailkunden - ein Plus von 24%. Besonders stark das Wachstum des Genossenschaftssektors auf Europace mit plus 85%, gefolgt von den Sparkassen mit plus 33%. Diese Zahlen haben sich dann auch in den operativen Ergebnissen der Hypoport-Gruppe widergespiegelt - nur der gewinn bleibt zurück wg. Wachstumsfinanzierung, sagt man:.

Die Hypoport-Gruppe wächst weiter und baute in den ersten neun Monaten ihren Konzernumsatz um 15% auf 284,8 Mio. EUR aus. Das EBIT sank um 3% auf 24,2 Mio. EUR - während der Rohertrag noch mit dem Umsatzanstieg mit plus 14% mithalten konnte. auch wenn man offensichtlich die 30% Umsatzsteigerung für das geschäftsjahr 2019 in 2020 nicht wiederholen kann - auch coronageschuldet - ist Hypoport immer noch ein Wachstumswert.