JEFFERIES stuft Grand City Properties auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Grand City Properties von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 20 Euro angehoben. Analyst Thomas Rothäusler sieht deutsche Wohnimmobilien-Aktien wegen unübertroffen robuster Cashflows jetzt positiver. Hinzu kämen die Marktpreise für solche Immobilien , die deren Wert nach oben treiben, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie von Grand City werde nach zuletzt vergleichsweise schwacher Kursentwicklung jetzt angemessen bewertet./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 01:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 01:11 / ET