JEFFERIES belässt TAG IMMOBILIEN AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für TAG Immobilien von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler sieht deutsche Wohnimmobilien-Aktien wegen unübertroffen robuster Cashflows jetzt positiver. Hinzu kämen die Marktpreise für solche Immobilien, die deren Wert nach oben treiben, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei TAG begrenze eine schon hohe Bewertung aber das Kurspotenzial./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 01:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 01:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.