02.11.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) platzierte erfolgreich eine Anleihe über 50 Mio. EUR und erhöhte auf 70 Mio. EUR - Geld für eine kräftige Expansion, die aggressiv die aktuell gebotenen Chancen nutzen soll - allein bisher 7 Transaktionen in 2020 zeigen die aktive Rolle, die Mutares übernehmen will. UND SO WEITER AUF EXPANSIONSKURS:

Passend dazu heute der Vollzug der Übernahme der Übernahme des deutschen Metallurgie Geschäfts von Nexans erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen mit Produktionsstandorten in Bramsche und Neunburg, Deutschland, firmiert nun unter dem Namen Lacroix + Kress GmbH. Das in Deutschland ansässige Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter an seinen beiden Produktionsstandorten und bedient wichtige Kunden in Tier 1 und Tier 2 der Automobilindustrie, sowie im Bereich Weiße Ware und allgemeine industrielle Anwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftet das Unternehmen einen voraussichtlichen Umsatz von ca. EUR 120 Mio. Jetzt muss das Mutares-Konzept greifen - integrieren in die Unternehmensplattform "Plati", Synergien heben, Wirtschaftlichkeit steigern, umbauen und investieren.Mit eigener Managementkapazität das neue Beteiligungsunternehmen "in Schwung bringen".