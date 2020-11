Linksfraktionschef mahnt Corona-Schnelltests in Altenheimen an

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Bundesregierung hat es nach Ansicht von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch versäumt, für Alten -und Pflegeeinrichtungen rechtzeitig vor der zweiten Corona-Welle die versprochenen Schnelltests bereitzustellen. "Die Bundesregierung hat hier den Sommer verschlafen und ihre Hausaufgaben nicht gemacht", sagte er der "Rheinischen Post" (Montag). "Wo sind die Millionen Schnelltests?"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, die Zahl der Corona-Schnelltests für Pflegeheime und Krankenhäuser deutlich zu erhöhen, um flächendeckend Corona-Tests durchführen und so Bewohner, Personal und Besucher besser vor dem Virus schützen zu können. Spahn müsse den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Betreuung und ihren Angehörigen einen Plan vorzulegen, wie trotz der Pandemie ein soziales Leben in den Einrichtungen ermöglicht werden könne, sagte Bartsch. Auch die Heime selbst stünden da in der Verantwortung.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) warnte vor einer Isolierung von Heimbewohnern. "Ein wenn auch eingeschränkter Besuchsbetrieb muss möglich sein", sagte er der Zeitung.

Seit Montag gilt in ganz Deutschland wegen Corona ein - vorerst auf vier Wochen beschränkter - Teil-Lockdown. Die um Mitternacht in Kraft getretenen Regelungen stehen nach wie vor in der Kritik./bg/DP/jha