Marktkommentar: Nasdaq - Kann die Korrektur beendet werden?

Der Start in die neue Handelswoche war volatil, doch die überwiegende Mehrheit der Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region notiert in der Gewinnzone.

Der HSBC China PMI zeigte, dass die Fabrikaktivität so schnell wie seit zehn Jahren nicht mehr gewachsen ist. Der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi sind die größten Outperformer und gewinnen jeweils um die 1,40% an Wert. Die Wall Street versucht, der zweiwöchigen Korrektur ein Ende zu setzen, nachdem sie die schlimmste Woche seit März erlebt hatte. Die Nasdaq-Futures konnten die heutigen Verluste, die anfänglich zu beobachten waren, nicht nur vor dem Tief der letzten Woche stoppen, sondern auch schnell wieder ausgleichen. Im 30-Minuten-Chart zeichnet sich eine inverse SKS-Formation mit einer Nackenlinie bei 11.090 Punkten ab.

EURUSD verlor am Freitag weiter an Boden und beendete auch die letzte Handelssitzung der Woche mit einem Minus. Das Paar fiel auf den tiefsten Stand seit dem 28. September, nachdem die Unterstützung aus der ersten Oktoberhälfte um die 1,17er-Marke nicht verteidigt werden konnte. Trotz mehrerer Erholungsversuche blieb der Bereich unüberwindbar. Unterhalb der Tiefs vom September könnte sich der Kurs dem Hoch vom März bei 1,15 annähern. Andererseits spricht die Divergenz zwischen Kurs und RSI im 30-Minuten-Chart für eine Erholung, zumindest aus der technischen Perspektive.

Der DE30 konnte am Freitag einen tieferen Schlusskurs (bullische Hammerkerze) verhindern und den Kurs wieder in die Seitwärtsrange zwischen 11.450 und 11.600 Punkten bringen, die seit Mittwochnachmittag zu beobachten war. Am Montag verengt sich die Handelsspanne. Der Widerstand in Form der oberen Grenze festigt sich weiter, während sich durch eine Reihe an höheren Tiefs ein aufsteigendes Dreiecksmuster abzeichnet. Sollte jedoch ein Ausbruch nach oben ausbleiben, könnte der deutsche Leitindex nochmals das Fibonacci-Retracement von 38,2% der im März eingeleiteten Rallye testen.



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.