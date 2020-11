Photon Energy bringt weitere sechs PV-Kraftwerke im ungarischen Püspökladány ans Netz

- Der jährliche Gesamtumsatz der Kraftwerke wird voraussichtlich 1,1 Mio. Euro betragen.

- Photon Energy hat bereits zwei Kraftwerke in Püspökladány in Betrieb genommen. Weitere zwei sollen im November 2020 ans Netz gehen.



Amsterdam - 2. November 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die "Gruppe") gibt bekannt, dass seine ungarische Tochtergesellschaft Photon Energy Solutions HU Kft. sechs Photovoltaik-Kraftwerke (PV-Kraftwerke) mit einer installierten Gesamtleistung von 8,5 MWp in Püspökladány, Ungarn, fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen hat.

Insgesamt werden in Püspökladány zehn Kraftwerke von der Gruppe gebaut und in Betrieb genommen. Bereits am 12. Oktober 2020 hatte das Unternehmen zwei Kraftwerke in der Gemeinde mit einer Gesamtleistung von 2,8 MWp an das Stromnetz angeschlossen. Die verbleibenden zwei, die ebenfalls eine Gesamtleistung von 2,8 MWp haben werden, befinden sich in der letzten Bauphase und sollen noch im November 2020 an das Stromnetz angeschlossen werden.

Mit dieser jüngsten Erweiterung wächst das Portfolio an PV-Kraftwerken in Ungarn auf 46,3 MWp und das gesamte Konzernportfolio auf 71,9 MWp.

Die sechs neuen Kraftwerke erstrecken sich über 11,9 Hektar und sind an das Netz der E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. angeschlossen. Zusammen werden sie voraussichtlich 12,1 GWh Strom pro Jahr erzeugen.

"Wir freuen uns sehr, weitere sechs Kraftwerke in Püspökladány in Betrieb zu nehmen, und sind stolz darauf, dass es unserem engagierten Team auch in diesen beispiellosen Zeiten im Schatten der Pandemie gelungen ist, den Zeitplan einzuhalten und Photon Energy einen Schritt näher an das Ziel von 75 MWp an PV-Kraftwerken in Ungarn in unserem eigenen Portfolio bis Ende 2021 zu bringen", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy N.V.