02.11.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) meldet heute den Erwerb von 266 Wohneinheiten aus dem Bestand der LEG - Standorte in Nordrheinwestfallen und Niedersachsen. Eine Meldung quasi als passende Begleitmusik zur bis zum voraussichtlich 09.11.2020 laufenden Angebotsfrist für die mit 5,5 % verzinste Unternehmensanleihe. Zweck? Finanzierung des Strategieschwenks hin zu einem Bestandshalter plus "Objektaufwertung".



Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Wir haben in diesem Jahr bislang bereits zahlreiche neue Standorte erschlossen. Mit diesem Ankauf kommen nun zwei weitere hinzu. Selbstverständlich wollen wir auch an bestehenden Standorten weiter wachsen und können uns etwa in der Region Ostwestfalen-Lippe weitere Zukäufe gut vorstellen."