---------------------------------------------------------------------------

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnung der 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 beginnt heute



Leipzig, 2. November 2020 - Die neue 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während der Zeichnungsfrist vom 2. bis 13. November 2020 (12:00 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.

Im Rahmen des parallel stattfindenden öffentlichen Umtauschangebots haben Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Eckdaten der Anleihe 2020/2022



Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

tin

Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro

onsvolu-

men

ISIN / DE000A289EX3 / A289EX

WKN

Unter- B/ stabil (Creditreform Rating AG, September 2020) nehmens-

rating

Kupon 6,5 % p.a.

Ausgabe- 100 %

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 tausch-

prämie

Um- 14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr) tausch-

frist

Zeich- 2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr) nungs-

frist

Valuta 17. November 2020 (voraussichtlich)

Lauf- 2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 zeit (ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres lung (erstmals 2021)