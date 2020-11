Weltweit erster durchgehender IoT-Abo-Service für Fernüberwachung von Hiber mit Integritätsüberwachung von Öl- und Gasquellen zur Verhinderung von Leckagen und für erweiterte Nachhaltigkeit

HiberHilo Dashboard (Photo: Business Wire)

Es existiert eine zunehmende Nachfrage nach Fernüberwachung in Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, die es ermöglicht, nachhaltigere und umweltfreundlichere Praktiken einzurichten, insbesondere da COVID-19 den Reiseverkehr einschränkt und routinemäßige Wartungskontrollen unterbindet. Dennoch steht der IoT-SaaS-Markt in diesem Bereich noch am Anfang, und es mangelt diesem Markt an Eindeutigkeit. Nachdem Hiber bereits eines der ersten Unternehmen war, das mit dem erfolgreichen Start der firmeneigenen Nanosatelliten im Jahr 2018 eine IoT-Fernverbindungslösung entwickelt hat, erkannte Hiber den dringenden Bedarf an sofort verfügbaren und sofort einsatzbereiten durchgehenden Abonnementangeboten. Solche Angebote müssen für bestimmte Anwendungsfälle maßgeschneidert konzipiert und für Unternehmen einfach und effizient zu installieren und zu implementieren sein.

Die HiberHilo-Lösung für die Integritätsüberwachung von Öl- und Gasbohrquellen ist das erste Angebot dieser Art, das Hiber auf den Markt bringt, da dieser Prozess derzeit komplex, zeitaufwändig und teuer ist (Kosten von bis zu 40.000 US-Dollar pro Feldbesuch). Zudem ist die manuelle Überwachung fehleranfällig und wird meist nicht ausreichend häufig durchgeführt.

Überwachung ist enorm wichtig, um sicherzustellen, dass Anomalien frühzeitig erkannt und behoben werden – dies umfasst potenzielle Leckagen, die, wenn sie nicht behoben werden, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen beeinträchtigen und sich negativ auf die Umwelt auswirken. Die umgehend einsatzbereite Abonnementlösung von HiberHilo nutzt das globale Satellitennetzwerk von HiberHilo, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die kontinuierliche Ringraumdruck- und Bohrlochkopfüberwachung von bis zu 250 Bohrlöchern in einem Radius von 10 km zu automatisieren, und dies selbst an sehr entlegenen Orten des Planeten. Der Preis beginnt bei 449 US-Dollar pro Monat pro Bohrloch (ein Sensor und ein fünfjähriger Vertrag).