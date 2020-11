Die Unternehmensanleihe "DF IOTA HOLDING GmbH | 6% Anleihe 2019 bis 2023" wurde vollständig platziert. Durch Beteiligung an der Anleihe hatten Investoren die Möglichkeit, am Projekt DANUBEFLATS, Österreichs höchstem Wohnturm, mitzuwirken. Die Zeichnung erfolgte über die österreichische Online-Plattform [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/).

DANUBEFLATS fasziniert mit überragender Architektur, 48 Stockwerken in High-End-Ausstattung sowie Wohnkomfort und Services, die neue Standards setzen. Highlights wie die einzigartige Lage direkt am Wasser, das spektakuläre Wien-Panorama und optimale Verkehrsanbindung an City und Flughafen überzeugen. Das Projekt DANUBEFLATS ist bereits in Bau und wird 2023 fertiggestellt.

Attraktive Investments mit kurzfristigem Anlagehorizont Über [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/) können Investoren aktuell an einem weiteren zukunftsweisenden Immobilienprojekt mitwirken. Die Unternehmensanleihe "4,25 % Klosterpark Salzburg Anleihe 2020 bis 2023" (ISIN: AT0000A2GLL7) wurde im Sommer 2020 zur Zeichnung geöffnet, bereits jetzt sind rund 30 % des Anleihevolumens in Höhe von 8 Mio. Euro platziert. Emittentin der Unternehmensanleihe ist die Planquadr.at Klosterpark Holding GmbH, eine Gesellschaft von Planquadr.at und SORAVIA. Investoren können sich ab 100.000 Euro beteiligen.



Darüber hinaus haben Investoren Gelegenheit, sich auch direkt am Erfolg von IFA zu beteiligen. Anleger können die "IFA AG Unternehmensanleihe 4 % Anleihe 2020-2025" (ISIN: AT0000A2JST9) ab einem Mindestinvestment in Höhe von 10.000 Euro zeichnen und von einer Fixverzinsung in Höhe von 4 % p.a. über eine Laufzeit von 50 Monaten profitieren. Als zusätzlicher Benefit berechtigt die Anleihe begünstigte Personen zur Geltendmachung des Gewinnfreibetrags §10 EStG bei Zeichnung bis einschließlich 10. Dezember 2020 und kann zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen im Sinne des §14 EStG herangezogen werden.