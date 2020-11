^ DGAP-News: Gecci Investment KG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission GECCI bietet 6,00%-Anleihe zur außerbörslichen Zeichnung an: Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios

- Unternehmensanleihe: Volumen bis zu 8 Mio. Euro, Festzins 6,00 % p.a., Laufzeit 7 Jahre

- Außerbörsliche Zeichnungsfrist vom 02. bis 13. November 2020 - Realisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und langfristige Vermietung im Wege der Mietübereignung

- Gut planbare Mieterträge und hohe Cashflows für Zins- und Rückzahlung der Anleihe



Nettlingen, 02. November 2020: Der Erwerb von Wohneigentum ist Lebenstraum, Kapitalanlage und Altersvorsorge. Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte innerhalb eines einzigartigen Konzepts. Den Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser finanziert GECCI unter anderem über Unternehmensanleihen. So bietet das Unternehmen ab heute ein Wertpapier mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,00 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren zur außerbörslichen Zeichnung an. Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289QS7) kann auf dem Online-Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600 zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden. Die Zeichnungsfrist läuft vom 02. bis 13. November 2020. Anschließend kann das Wertpapier an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de und www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600 zum Download zur Verfügung.



"Mit GECCI investieren Anleger in den Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios für die Zins- und Rückzahlung der Anleihe. Unsere Finanzplanung ist konservativ und auf eine Vorhaltung hoher Liquidität zur Sicherstellung eines schnellen Baufortschritts und der Anleihebedienung ausgerichtet. Die DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Geschäftsmodell bezüglich der Kapitaldienstfähigkeit der Anleihe geprüft", sagt Gerald Evans, Gründer der Gecci Gruppe. Er haftet als persönlich haftender Gesellschafter mit seinem Privatvermögen für die Anleihe. "Neben den Anleihemitteln finanzieren wir den Aufbau unseres