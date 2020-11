Zeichnungsstart für NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (A289EX)

Hinweis: Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Investitionen in Hybrid-Antriebe und E-Mobilität

Die zufließenden Mittel aus der Anleihe-Emission sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Der Wandel der Automobilindustrie spielt uns in die Karten“ – Interview mit NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch

Noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) können Anleihe-Inhaber der NZWL-Anleihe 2015/21 ihre Anleihe im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,50%-Anleihe 2020/22 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/21 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2020/22