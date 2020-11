Vantage Data Centers: Startschuss für 2 Milliarden US-Dollar Expansion nach Europa

Frankfurt (ots) - Der Experte für Hyperscale Datacenter eröffnet im Rhein-Main-Gebiet gemeinsam mit der Energieversorgung Offenbach und der DataCenter-Group seinen ersten Campus



- Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren, eröffnet sein erstes 15-MW-Datacenter in Deutschland. Das Rechenzentrum setzt den Startschuss für Vantages 2 Milliarden schwere Expansion in Europa. Der Campus in Offenbach wird gemeinsam mit der Energieversorgung Offenbach (EVO) und der DataCenter-Group (DCG) umgesetzt. Der Standort war Teil der Übernahme von Etix Everywhere im Februar 2020. Vantage plant aktuell weitere Standorte in Berlin, Mailand, Warschau und Zürich.