- IPG Advantag AG als Vorreiter bei energieeffizienten Gewerbe- und Büroquartieren

- Vermietern droht Beteiligung an CO 2 -Umlage

Im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung tritt ab dem 1. Januar 2021 das "Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen" oder auch Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Die damit einhergehende Kohlenstoffdioxid-Bepreisung auf in Umlauf gebrachte fossile Brennstoffe betrifft ca. 3.500 Unternehmen in Deutschland aus den Bereichen Erdgas, Flüssiggas, Heizöl und Diesel- & Otto-Kraftstoffe. Der Handel mit fossilen Brennstoffen ist in einer Übergangsphase bis 2025 über den Verkauf von Zertifikaten mit einem gestaffelten Festpreis von bis zu 55 € pro Tonne CO 2 geregelt. Ab 2026 werden die Zertifikate dann per Auktion vergeben, wobei für das erste Jahr ein Preiskorridor von 55-65 €/Emissionszertifikat und Tonne CO 2 festgelegt wurde. Ob auch in den Folgejahren ein Preiskorridor angesetzt wird, ist derzeit nicht entschieden. Auf die Heizkosten berechnet steigen diese bei Verwendung fossiler Brennstoffe somit bis 2025 um bis zu 1,19 € pro Quadratmeter. Diskutiert wird zudem die Begrenzung der Umlagefähigkeit auf 50 %, sodass auch Vermieter einen Teil der Mehrkosten tragen müssten. Durch das Gesetz sollen energieeffiziente und klimaneutrale Gebäudetypen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien gefördert werden.

"Die monatlichen Mehrkosten für nicht klimaneutrale Gebäude liegen 2021 in einer Preisspanne pro Quadratmeter von 0,03 € bei Erdgas und 0,54 € bei Heizöl", erklärt Raik Oliver Heinzelmann, Vorstand der IGP Advantag AG, und ergänzt: "2025 betragen allein die CO 2 -bedingen Mehrkosten pro Quadrat-meter 0,08 € bei Erdgas und bis zu 1,19 € bei Öl. Zudem profitieren effiziente Gebäude von deutlich geringeren Heizkosten durch weniger Verbrauch. Noch nicht einberechnet sind die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels. Der Bau CO 2 -neutraler und energieeffizienter Immobilien ist somit nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich notwendig."