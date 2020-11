München (ots) -



- 46 Prozent Rabatt für Verzicht auf Kaskoschutz, zwölf Prozent für geringere

Fahrleistung

- 180 Prozent Aufschlag für beliebigen Fahrerkreis, 68 Prozent für höhere

Fahrleistung

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Der Preis einer Kfz-Versicherung setzt sich aus über 50 Tarifmerkmalen zusammen.

Eine reine Haftpflichtversicherung kostet 46 Prozent weniger als

Vollkaskoschutz.1) Wählen Versicherungsnehmer Teilkasko- statt Vollkaskoschutz

zahlen sie 27 Prozent weniger.





Günstiger wird die Kfz-Versicherung auch, wenn Versicherungsnehmer wenigerKilometer im Jahr zurücklegen. Verbraucher, die nur 6.000 Kilometer statt 12.000Kilometer in ihrer Versicherung angeben, zahlen durchschnittlich zwölf Prozentweniger."Viele Verbraucher arbeiten wegen der Corona-Pandemie von zu Hause" , sagt Dr.Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Legen siedadurch mit ihrem Pkw deutlich weniger Kilometer im Jahr zurück, lohnt es sichdas bei der Kfz-Versicherung zu berücksichtigen."Die verschiedenen Tarifmerkmale wirken sich jedoch nicht bei allen Versichererngleich auf den Beitrag aus. Während manche Versicherer für bestimmte MerkmaleRabatte gewähren, berechnen andere Aufschläge. Wohnen Fahrzeughalter in einerEigentumswohnung statt zur Miete, gewähren manche Versicherer bis zu zehnProzent Rabatt, andere schlagen zwei Prozent auf."Wichtig ist, dass Verbraucher auf passende Leistungen achten und ihrenVersicherungsschutz nicht nach einzelnen Rabatten auswählen" , sagt Dr. TobiasStuber. "Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden, müssen die Angaben immerwahrheitsgemäß erfolgen."180 Prozent Aufschlag für beliebiegen Fahrerkreis, 68 Prozent für höhereFahrleistungVerbraucher, die den Fahrerkreis ihres Pkw nicht einschränken, zahlen im Schnitt180 Prozent mehr als Halter, die allein als Fahrer des Autos eingetragen sind.Durchschnittlich 68 Prozent teurer wird es für Fahrer, die 35.000 statt 12.000Kilometer im Jahr unterwegs sind.Auch das Alter des Versicherungsnehmers beeinflusst den Versicherungsbeitrag.Ein Fahrer über 75 Jahre zahlt 60 Prozent mehr für seine Kfz-Versicherung alsein 45-Jähriger. Ähnlich stark verteuert sich der Jahresbeitrag, wenn derversicherte Pkw statt 116 PS eine Motorleistung von 290 PS aufweist. Es werden48 Prozent mehr fällig.Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. (https://www.chec