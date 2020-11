BERENBERG belässt IAG Pence auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für International Airlines Group nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal von 260 auf 180 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate der British-Airways-Mutter unterstrichen die extreme Unsicherheit mit Blick auf den kommenden Winter, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei die Fluggesellschaft ausreichend liquide./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 18:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. International Consolidated Airlines Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de