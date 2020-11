BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich trotz der Corona-Krise und eines deutlichen Gewinnrückgangs auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Demnach rechnet das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen für 2020 weiter mit einem Umsatz von 400 bis 440 Millionen Euro, wie Hypoport am Montag in Berlin bei der Vorlage ausführlicher Zahlen für das dritte Quartal mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll nach wie vor bei 35 bis 40 Millionen Euro liegen. Damit rechnet Hypoport weiter mit einer Steigerung von Erlös und operativem Gewinn im Vergleich zu 2019.

Am Kapitalmarkt wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Der Kurs der Hypoport-Aktie sprang kurz nach Handelsbeginn um mehr als acht Prozent in die Höhe und lag zuletzt noch mit 2,55 Prozent im Plus bei 461 Euro. Im laufenden Jahr hat der Kurs damit um mehr als 45 Prozent zugelegt. Auf längere Sicht sieht es sogar noch deutlich besser aus: In den zurückliegenden drei Jahren hat sich der Wert des Papiers mehr als verdreifacht.