- 2018 gaben 22 % der deutschen Männer an, unzufrieden mit ihrer

Arbeit zu sein (EU-Durchschnitt: 17 %)

- Gut vier von fünf Männern in Deutschland waren 2019 erwerbstätig

(EU: drei von vier Männern)

- Nur jeder zehnte erwerbstätige Mann in Deutschland arbeitete 2019

in Teilzeit, bei den Frauen war es fast jede zweite Erwerbstätige



Trotz eines im EU-Vergleich selbst in Krisenzeiten robusten Arbeitsmarktes

hadern Männer in Deutschland überdurchschnittlich oft mit ihrer

Arbeitssituation. Im Jahr 2018 waren rund 22 % der Männer ab 16 Jahren

hierzulande unzufrieden mit ihrer Arbeit, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anlässlich des Weltmännertags am 3. November mitteilt. Im

EU-Durchschnitt waren es nur 17 %. Mehr als die Hälfte der Männer in Deutschland

waren mit ihrer Arbeit mittelmäßig zufrieden (55 %). Hier lag der

EU-Durchschnitt bei 59 %. 23 % gaben an, sehr zufrieden zu sein (EU: 24 %).





In wirtschaftlich schwächeren EU-Staaten sind Männer mit ihrer Arbeit amunzufriedensten: Am häufigsten in Bulgarien (36 %), gefolgt von Griechenland (30%) und der Slowakei (23 %). Direkt dahinter lagen Kroatien, Deutschland undLitauen mit 22 %. Am geringsten war der Anteil der mit ihrer Arbeitunzufriedenen Männer in Finnland (5 %) und den Niederlanden (8 %). Fünf Jahrezuvor war der Anteil in Deutschland geringfügig höher: 23 % zeigten sich im Jahr2013 nicht zufrieden. Seitdem nahm der Wert in Deutschland um 1,4 Prozentpunkteab, im EU-Durchschnitt um 2,5 Prozentpunkte.Männer in Deutschland überdurchschnittlich häufig erwerbstätigBei Männern in Deutschland in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren betrug dieErwerbstätigenquote im Jahr 2019 rund 80 %. Damit waren sie im EU-Vergleich (74%) überdurchschnittlich häufig erwerbstätig. Nur in Tschechien, den Niederlandenund Malta (jeweils 82 %) war die Quote noch höher. Zum Vergleich: Frauen inDeutschland kamen auf eine Erwerbstätigenquote von 73 %, die 9 Prozentpunkteüber dem EU-Durchschnitt liegt.In den Niederlanden arbeiteten 28 % der Männer in Teilzeit - in Deutschland 10 %Hierzulande arbeiteten 10 % der erwerbstätigen Männer im Jahr 2019 in Teilzeit.Damit lag Deutschland nur knapp über dem EU-Durchschnitt (9 %). Der Vergleichmit den erwerbstätigen Frauen offenbart große Unterschiede: Mit 47 % war knappdie Hälfte der erwerbstätigen Frauen teilzeitbeschäftigt. Das waren 15Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt. Den höchsten Anteil in Teilzeitarbeitender Männer innerhalb der EU verzeichneten 2019 die Niederlande mit 28 %.Dahinter reihten sich skandinavische Länder ein: Dänemark mit 15 % sowieSchweden mit 13 %. Der Anteil der in Teilzeit arbeitenden Männer stieg in denletzten zehn Jahren nur langsam - seit 2010 nahm er in Deutschland wie auch imEU-Durchschnitt um rund einen Prozentpunkt zu.In Deutschland leben eine Million weniger Männer als FrauenEtwas mehr als 41 Millionen Männer lebten am 30.06.2020 in Deutschland. Zumgleichen Zeitpunkt gab es rund 1 Millionen Frauen mehr in Deutschland. DasDurchschnittsalter der Männer in Deutschland betrug 43,2 Jahre zum Jahresende2019. Frauen waren im Schnitt 2,6 Jahre älter, ein Grund dafür ist die längereLebenserwartung.Methodische Hinweise:Die Daten zum EU-Durchschnitt beziehen sich auf die Europäische Union mit 28EU-Staaten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.