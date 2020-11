Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2030 wird es in Deutschland voraussichtlich mehr

Erwerbspersonen im Alter von 65 bis 74 Jahren als im Alter unter 20 Jahren

geben. Nach der Erwerbspersonenvorausberechnung 2020 werden zu Beginn des

kommenden Jahrzehnts 1,5 bis 2,4 Millionen Erwerbspersonen 65 bis 74 Jahre und

nur etwa 1,1 Millionen 15 bis 19 Jahre alt sein. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, werden im Jahr 2060 voraussichtlich 1,2 bis 2,2

Millionen Erwerbspersonen zur älteren und 1,0 bis 1,1 Millionen zur jüngeren

Altersgruppe gehören. 2019 umfassten beide Gruppen jeweils 1,2 Millionen

Erwerbspersonen.



Zur starken Zunahme der Zahl älterer Erwerbspersonen (Erwerbstätige und

Erwerbslose) auf 2,4 Millionen im Jahr 2030 beziehungsweise 2,2 Millionen im

Jahr 2060 kommt es, wenn zwei Annahmen eintreten: Erstens müsste sich die in den

vergangenen 20 Jahren beobachtete allgemeine Zunahme der Erwerbsbeteiligung

fortsetzen, zweitens müssten insbesondere die Erwerbsquoten der Älteren durch

die bis zum Jahr 2031 vorgesehene stufenweise Verschiebung des

Renteneintrittsalters auf 67 Jahre weiter ansteigen.





Die Erwerbsquoten der jüngeren Altersgruppe werden sich nach allen Annahmendagegen ähnlich der Entwicklung der vergangenen zehn Jahre kaum verändern.Künftige Entwicklung von Zuwanderung und Erwerbsverhalten beeinflusstDie Gesamtzahl der Erwerbspersonen zwischen 15 und 74 Jahren in Deutschland wird- je nach zugrundeliegenden Annahmen - von 43,6 Millionen im Jahr 2019mindestens auf 41,5 Millionen und höchstens auf 33,3 Millionen im Jahr 2060abnehmen. Ein geringer Rückgang um etwa 2 Millionen auf 41,5 MillionenErwerbspersonen setzt neben einer dauerhaft hohen Nettozuwanderung aus demAusland von über 300 000 Personen pro Jahr auch eine weitere Zunahme derErwerbsbeteiligung - bei Frauen stärker als bei Männern - voraus. Bei einerniedrigen Nettozuwanderung von 150 000 Personen pro Jahr und einem stagnierendenErwerbsverhalten ist dagegen mit einem Rückgang der Erwerbspersonenzahl um etwa10 Millionen auf 33,3 Millionen zu rechnen.Babyboom-Generation scheidet in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben ausDie Hauptursache für das Sinken der Erwerbspersonenzahl ist das Ausscheiden dergeburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1970 aus dem erwerbsfähigen Alter in denkommenden 25 Jahren. Ohne Nettozuwanderung würde die Erwerbspersonenzahl bis2060 je nach Erwerbsverhalten auf knapp 28,2 bis 30,6 Millionen fallen.Erwerbspersonenzahl sinkt in Ostdeutschland stärker als in WestdeutschlandIm Jahr 2019 betrug die Zahl der Erwerbspersonen in den westdeutschenBundesländern 35,3 Millionen und in den ostdeutschen Bundesländern 8,3