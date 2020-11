Öl eröffnet neue Woche tiefer

Die Ölpreise begannen die neue Woche mit deutlichen Rückgängen. WTI notiert über 3% tiefer, nachdem die Ölsorte während der asiatischen Handelszeit um bis zu 6% gefallen war. Was hat die Rückgänge am Ölmarkt verursacht? Es wäre schwierig, einen einzigen Grund zu nennen. Eine Mischung verschiedener Faktoren spielte eine Rolle und ermutigte die Anleger, ihre Long-Positionen zu begrenzen. Schlüsselfaktoren, auf die man bei Öl achten sollte:

Die Nachfrage hat sich abgeschwächt; wachsende Bedenken, dass im letzten Quartal 2020 wieder ein Überangebot auf die Märkte zurückkehren könnte.

Neue Lockdowns bedrohen die Nachfrage.

Die Ölförderung in Libyen zieht wieder an. Die Produktion im Land könnte bald 1 Million Barrel pro Tag erreichen.

Die Chancen auf einen Sieg von Biden steigen. Joe Biden schlug einige negative Ansätze für den Ölsektor vor, die auf eine Beschleunigung der grünen Wende abzielen.

Ein Biden-Sieg bedeutet auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft in einen Stillstand gerät.

Die Offshore-Lagerkapazitäten gehen zur Neige, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach physischen Gütern gering ist.

Das Öl setzt seinen Rückzug fort. Die Anleger haben die Zahl der offenen Long-Positionen in letzter Zeit reduziert. Es ist jedoch anzumerken, dass im Januar und Februar ein massiver Positionsabbau stattfand und die Ölpreise bei fast 50 USD verharrten. Eine weitere starke Reduzierung in naher Zukunft könnte für einen weiteren Rückgang sorgen. Der Preis testet zum Zeitpunkt des Schreibens das Fibonacci-Retracement von 38,2%. Quelle: xStation 5



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.