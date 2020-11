Die GECCI Gruppe bietet eine weitere Unternehmensanleihe an, mit deren Mittel sie den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern finanziert. So kann ab heute eine weitere Gecci-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,00 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren außerbörslich gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft vom 02. bis 13. November 2020, anschließend kann die Anleihe an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

INFO: Die Gecci-Unternehmensanleihe 2020/27 (ISIN DE000A289QS7) kann auf dem Online-Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600 zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden.