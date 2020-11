Mit Discount-Puts auf die MTU Aero-Aktie können Anleger in den nächsten 1,5 Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn der Aktienkurs leicht zulegt.

Wer der MTU Aero Engines-Aktie, von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von maximal 150 Euro auf Halten oder Verkaufen eingestuft wird, in den nächsten Monaten nur ein begrenztes Steigerungspotenzial zutraut, könnte eine Investition in Discount-Puts in Erwägung ziehen. Diese Scheine ermöglichen auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite.

Die Aktien der Unternehmen der Mobilitäts- und Tourismusbranche und deren Zulieferer zählen zu den Unternehmen, die von der Coronakrise am stärksten betroffen waren und sind. Auch die Aktie des führenden deutschen Herstellers von Triebwerken für die zivile und militärische Luftfahrt, MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0), die die Verluste nach dem Corona-Crash bei weitem nicht aufholen konnte, zählt zu den Verlierern der Krise. Nachdem die Aktien im Zuge einer kleinen Rally bis zum 23.10.20 auf bis zu 169,30 Euro zulegen konnte, setzte die im Zwischenbericht bekannt gegeben Umsatz- und Gewinnreduktion im dritten Quartal und die generell noch in ziemlicher Ferne liegende Besserung der gesamten Branche den Aktienkurs deutlich unter Druck.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 160 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis 170 Euro, Cap bei 160 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 16.12.20, ISIN: DE000HZ28L64, wurde beim MTU Aero Engines-Aktienkurs von 146,90 Euro mit 0,75 – 0,76 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 160 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 1,00 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in 1,50 Monaten einen Ertrag von 31,58 Prozent (=231 Prozent pro Jahr).

Notiert die MTU Aero Engines-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die MTU Aero Engines-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 162,50 Euro, dann wird der Schein mit 0,75 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 170 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 150 Euro

Für risikobereite Anleger, die der MTU Aero Engines-Aktie noch weniger Aufwärtspotenzial zutrauen, könnte der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 150 Euro, Cap bei 140 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 16.12.20, ISIN: DE000HZ8U012, interessant sein. Beim MTU Aero Engines-Kurs von 146,90 Euro wurde der Discount-Put mit 0,48 – 0,49 Euro quotiert.

Da auch dieser Schein am Laufzeitende mit 1,00 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps 150 Euro notiert, ermöglicht er eine Renditechance von 104 Prozent, wenn sich der Aktienkurs am 16.12.20 unterhalb von 150 Euro befindet.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU Aero Engines-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.