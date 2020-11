Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.11.2020

Kursziel: 24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Ausblick scheint von Vorsicht geprägt



FORTEC hat am letzten Freitag den Bericht für 2019/2020 vorgelegt, der die bereits Ende August präsentierten vorläufigen Eckdaten für das zum 30.06. abgelaufene Geschäftsjahr vollumfänglich bestätigte. Zugleich legte das Unternehmen erstmals eine Guidance für das neue Jahr vor, die verglichen mit unseren bisherigen Prognosen pessimistisch ausfällt, aber ebenso die gewohnt vorsichtige Herangehensweise des Vorstands widerspiegeln dürfte.

Umsatz trotz Ausbruch der Corona-Pandemie annähernd stabil: Mit Erlösen i.H.v. 87,7 Mio. Euro (-0,7% yoy) verzeichnete FORTEC im GJ 2019/2020 nur einen marginalen Rückgang, was insbesondere auf einer konstanten Entwicklung des größeren Segments Datenvisualisierung (Umsatzanteil 56%) beruhte. Im Corona-geprägten Q4 erzielte der Bereich sogar ein Plus von 6,6% yoy, so dass die Erlöse im Gesamtjahr stabil gehalten werden konnten (+0,6% yoy auf 55,7 Mio. Euro). Das zweite Segment Stromversorgungen schnitt im Schlussviertel ebenfalls solide ab (-1,4% yoy), womit auch auf Gesamtjahressicht nur ein leichter Rückgang von -2,8% yoy auf 32,0 Mio. Euro zu Buche stand. Wir führen die stabilen Konzernerlöse auf die breite Kundenbasis mit Abnehmern u.a. aus der Medizin- und Informationstechnik zurück.



Corona-Belastungen im Ergebnis durch Sondereffekte abgefedert: Auch ergebnisseitig kam FORTEC mit einem EBIT von 6,5 Mio. Euro (-12,9% yoy) trotz Corona-bedingter Ineffizienzen sowie höherer Fracht- und Logistikkosten bislang glimpflich durch die Krise. Dabei erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen trotz IFRS 16 Anpassungen um knapp 7% yoy auf 7,9 Mio. Euro. Zugleich wurden die Erträge jedoch u.a. durch den Verkauf der Immobilie der EMTRON electronic GmbH (0,6 Mio. Euro), die Auflösung eines Earn-Outs der in 2019 erworbenen UK-Töchter (0,6 Mio. Euro) sowie eine Kaufpreisminderung (0,4 Mio. Euro) gestützt, so dass adjustiert eine EBIT-Marge von 5,6% (-280 BP yoy) vorlag.