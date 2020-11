Köln (ots) - Passend zum Start des Weihnachtsgeschäfts präsentieren Microsoft und Sony in Kürze ihre neuen Spielekonsolen. Unter anderem dabei: ein Abo-Modell(aktuell jedoch noch nicht in Deutschland). Branchenexpertin Lisa Jäger, GlobalHead der Software, Internet & Media Practice bei Simon-Kucher, erklärt, warumMicrosofts "All Access Model" ein smarter Vorstoß ist.Microsoft und Sony wollen im November jeweils nicht nur eine, sondern gleichzwei neue Konsolen auf den Markt bringen: Microsoft präsentiert die Xbox SeriesX für 499 Euro und eine "abgespeckte", festplattenlose Xbox Series S für 299Euro. Sony bietet die PlayStation 5 mit Laufwerk für 499,99 Euro und als DigitalEdition (ohne Blu-ray-Laufwerk) für 399,99 Euro an. Der Sinn hinter derDifferenzierung zwischen Premiumoption und kostengünstigerer Version: Sobedienen sie die verschiedenen Käuferschichten und Marktsegmente. Microsoftberücksichtigt preisbewusstere Gamer, die weniger Wert auf technischeSpezifikationen und ein Laufwerk legen, während Sony schlicht auf physischversus digital setzt. Aus Kundenperspektive, bei der eine zu hohe Komplexitätbei der Auswahl für die Kaufentscheidung eher hinderlich ist, dürfte SonysStrategie einfacher nachzuvollziehen sein.

Kein Hardware-Abo: Wird das Sonys Achillesferse?Wie unsere aktuelle Global Gaming Study* zeigt, werden Abo-Modelle auch in derGaming-Branche immer beliebter. Microsoft hat das erkannt und stellt deshalb mitder Einführung seiner neuen Konsolen auch gebündelte Abo-Angebote aus Hard- undSoftware vor.Erstmals kombiniert der Spiele-Anbieter sein bereits verfügbares Spiele-Abo, denGame Pass, mit der neuen Hardware und bietet so ein höchst attraktivesMonetarisierungsmodell an: das "All Access" Modell (Launch in Deutschland:voraussichtlich 2021). Bei diesem Modell zahlen die Verbraucher 24,99 $/Monatfür die Serie S und 34,99 $/Monat für die Serie X, wodurch sie Zugang zurKonsole ihrer Wahl und dem Xbox Game Pass Ultimate erhalten. Das Abo hat eineLaufzeit von 24 Monaten, nach diesem Zeitraum sind die Spieler Eigentümer derHardware. Ist dies ein kluger Schachzug? Die Antwort ist "Ja" (vorausgesetzt,die Umsetzung läuft absolut reibungslos) - dank mehrerer strategischer Hebel:- Differenzierung - Indem Microsoft das Abo-Modell anbietet, bedient dasUnternehmen auch die Kunden, die bei Kosten von unter 50 $/Monat dennoch dieneueste Spielekonsole nutzen können, während Konsumenten bei Sony dafürerstmal mehrere hundert Dollar in die Hand nehmen müssen. Unserer Studie