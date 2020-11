Die KFM-Analysten heben das relativ robuste und krisensichere Geschäftsmodell des Traditionsunternehmens hervor. Zudem seien die in 2017 getroffenen Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz erfolgreich umgesetzt worden, wodurch die Voraussetzungen für ein profitables Wachstum über die deutsche Kernregion hinaus gegeben seien, so die Analysten.

Karlsberg-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die im September 2020 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.09.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.09.2025. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Anleihe wird am Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab 29.09.2022 zu 102%, ab 29.09.2023 zu 101% und ab 29.09.2024 zu 100,50% des Nennwerts vorgesehen. Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen zu einer Ausschüttungsbeschränkung (maximal 2 Mio. Euro dürfen pro Geschäftsjahr an mittelbare oder unmittelbare Gesellschafter der Karlsberg Holding GmbH ausgeschüttet werden), zur Aufrechterhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote von 25% und zur Aufrechterhaltung eines Zinsdeckungsgrades von mindestens 1,75x. Bei Nichteinhaltung der Mindesteigenkapitalquote oder des Zinsdeckungsrades erhöht sich der Kupon für die nachfolgende Zinsperiode um 0,5%-Punkte.

Finanzkennzahlen

Karlsberg konnte von 2017 bis 2019 jährlich relativ konstante Umsatzerlöse um 125 Mio. Euro erzielen. Selbst zum Halbjahresabschluss 30.06.2020 konnte Karlsberg trotz Corona-Pandemie mit dem Shutdown und Verbot öffentlicher Großveranstaltungen im 1. Halbjahr 2020 noch 57,7 Mio. Euro Umsatz erzielen. Diese stabile Umsatzentwicklung deutet nach Meinung der Analysten auf eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells in einem relativ krisenrobusten Markt hin. Trotz der relativ konstanten und zum 1. Halbjahr 2020 leicht gesunkenen Umsätze konnten die wesentlichen finanziellen Ergebniskennziffern EBITDA, EBIT und Jahresüberschuss verbessert werden. Der Jahresüberschuss (vor EAV) konnte von 0,8 Mio. Euro in 2017 auf 4,0 Mio. Euro in 2018 und 8,3 Mio. Euro in 2019 gesteigert werden. Zum 30.06.2020 konnten 5,5 Mio. Euro vor Ergebnisabführung an die alleinige Muttergesellschaft, die Karlsberg Holding GmbH, erzielt werden.