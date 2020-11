LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg auf Monatssicht um 1,1 Punkte auf 54,8 Punkte, wie das Institut am Montag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit liegt der Indikator so hoch wie seit gut zwei Jahren nicht mehr und zeigt klar Wachstum an. Ein erstes Schätzergebnis hatte noch 54,4 Punkten ergeben.

In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - den vier größten Volkswirtschaften des Währungsraums - hellte sich die Stimmung jeweils auf. Am höchsten liegt der Indikator jedoch in Deutschland. Die größte Volkswirtschaft Europas erweise sich wieder einmal als Wachstumslokomotive, kommentierte Markit.