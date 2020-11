Kann die Varta-Aktie ihre seit einigen Tagen einsetzende Erholung fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) am 3.9.20 bei 138,70 Euro ein Allzeithoch erreicht hatte, bröckelte der Aktienkurs bis zum 22.10.20 sogar auf bis zu 99,20 Euro ab. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie von diesem Tiefststand – trotz des schwachen Gesamtmarktes - allerdings wieder deutlich nach oben hin absetzen und zählte am Beginn des neuen Handelsmonats mit einem Kursplus von mehr als drei Prozent zu den stärksten Werten im TecDAX.

Kann die Varta-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen wieder auf das Niveau von 120 Euro, auf dem sie zuletzt vor zwei Wochen, am 16.10.20 notierte hatte, fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.