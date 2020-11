AXA IM Statements | Behalten Sie einen klaren Blick!

Für die Entscheidung an der Wahlurne hat die aktuelle Wirtschaftslage immer eine hohe Relevanz. Umgekehrt und mit Blick auf die Finanzmärkte zeigt sich jedoch folgendes Bild. Nach den vergangenen drei US-Wahlen verzeichnete der S&P500 im Folgejahr deutliche Zuwächse: +23,5 Prozent in 2009, +29,6 Prozent in 2013 und +19,4 Prozent in 2017. Investoren sollten mit dieser Erkenntnis beruhigt den anstehenden US-Wahlen entgegensehen, und auch im nächsten Jahr an Ihren Aktienanlagen festhalten. Wir sehen deutliche Zeichen, dass die Märkte auch 2021 diesem Muster folgen werden. Und mit dem Ausblick auf einen möglicherweise schwierigen Winter, können wir alle ein wenig Zuversicht gebrauchen.

Machen Sie sich keine Sorgen