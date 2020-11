„Der geplante Gesamtprojekterlös beläuft sich auf rd. 58 Mio. Euro“ – Interview mit mit Sabine Rödig-Brauch, indesto GC Wind GmbH

Die indesto GC Wind GmbH hat ihre erste Anleihe aufgelegt. Die Windenergie-Anleihe (ISIN: DE000A3E46Z6) ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00% ausgestattet und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 14 Mio. Euro. Die Anleihe, deren Laufzeit am 15. Dezember 2023 endet, richtet sich mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro ausschließlich an institutionelle und qualifizierte Anleger. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Sabine Rödig-Brauch, Geschäftsführerin der Emittentin, über die Windenergie-Anleihe gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrte Frau Rödig-Brauch, stellen Sie uns doch kurz die indesto Gruppe vor? Was ist deren Geschäftstätigkeit?