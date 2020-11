BERNSTEIN RESEARCH belässt AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ermutigend abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sei aber mit einer schwächeren Bilanz als andere in die Corona-Pandemie geschlittert. Es bleibe ungewiss, ob die Nachfrage vor dem Sommer zurückkehre, so dass Air France-KLM nicht die liquiden Mittel von 12,4 Milliarden Euro Staatshilfe aufbrauchen müsse./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AIR France - KLM Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de