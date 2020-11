Gold- und Rohöl-Longs reduziert, Silber-Longs steigen - CoT-Report

Der Goldpreis hat sich zuletzt leichter gezeigt und sich knapp unterhalb der Marke von 1.900 USD etabliert. Angesichts der mannigfaltigen Herausforderungen setzen die Marktteilnehmer zwar weiterhin auf Sichere Häfen wie Gold und Silber, Liquidität ist jedoch wieder wichtiger geworden, was sich in der Aufwertung des US-Dollars zeigte. Der Dollar Index ist mittlerweile wieder über die Marke von 94 USD geklettert und dürfte auch nach den Wahlen noch auf diesem Niveau bleiben, da die Faktoren, die zur Aufwertung beigetragen haben, nicht verschwunden sein werden. Gleichzeitig dürften die Chancen für ein weiteres Stimuluspaket zunehmen. Wird Trump im Amt bestätigt dürfte dies kleiner ausfallen, als bei einem Wahlsieg Bidens. Dann aber würden andere Faktoren zur Unsicherheit beitragen. Die Behörden in den USA sehen das zunehmende Risiko von Unruhen im Land, sollte Trump abgewählt werden. Die Netto-Longpositionen auf Gold wurden um 2,7 Prozent auf 131.609 Kontrakte reduziert.Die Netto-Longpositionen auf Silber wurden um 4,3 Prozent auf 41.773 Kontrakte gesteigert, die Netto-Longs auf Palladium wurden um 1,1 Prozent auf 4.113 Kontrakte reduziert. Bei Platin sind die Investoren wieder mit 681 Kontrakten netto long.Derweil sank die Zahl der Netto-Longpositionen auf US-Rohöl um 10,4 Prozent auf 297.661 Kontrakte. Die Ölpreise sind zuletzt wieder deutlich unter Druck geraten, bedingt durch die Einschränkungen, die sich aus den Maßnahmen gegen die Pandemie ergeben. So haben Frankreich und Deutschland weitreichende Lockdowns beschlossen, auch in England und Österreich werden die Maßnahmen wieder verschärft. Während die Aussichten für die Nachfrage also trüber werden, weitet Libyen seine Förderung auf mehr als eine Million Barrel pro Tag aus und die OPEC+ Staaten wollen in acht Wochen die Kürzungen um zwei Millionen Barrel pro Tag reduzieren. Zuletzt machte Russland deutlich, dass man flexibel bei Lösungen sein werde. Ende November kommen die OPEC-Mitglieder zusammen, um darüber zu sprechen, wie mit der gegenwärtigen Lage am Markt umzugehen ist. Bei Goldman Sachs geht man mittlerweile davon aus, dass die OPEC+ Staaten die Ausweitung der Produktion am Januar verschieben werden.Der Kupferpreis hat sich in den vergangenen Wochen auf einem relativ hohen Niveau halten können. Grund dafür ist weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung in China. Dort wurden in den vergangenen Tagen die jüngsten Konjunktur für Oktober veröffentlicht. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel um 0,1 auf 51,4 Punkte, bei Caixin wurde allerdings mitgeteilt, dass der entsprechende Index um 0,6 auf 53,6 Punkte stieg und damit das höchste Niveau seit 2011 erreichte. Kupfer profitiert überdies von den Folgen der Pandemie für die Produktion, die punktuell stillgelegt werden musste. Die International Copper Study Group teilte kürzlich mit, dass das Defizit in den ersten sieben Monaten des Jahres bei 255.000 Tonnen gelegen habe. Die Netto-Longs auf Kupfer wurden um 3,6 Prozent auf 88.257 Kontrakte reduziert.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Die Netto-Longpositionen auf Weizen um 1,7 Prozent auf 48.896 Kontrakte reduziert. Bei Mais war derweil ein Plus der Netto-Longs um 26,2 Prozent auf 276.235 Kontrakte zu verzeichnen und die Netto-Longs auf Sojabohnen blieben nahezu unverändert bei 232.717 Kontrakten.Quelle: shareribs.com / CFTC