Frankfurt (ots) - Der Experte für Hyperscale Datacenter eröffnet im

Rhein-Main-Gebiet gemeinsam mit der Energieversorgung Offenbach und der

DataCenter-Group seinen ersten Campus



- Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von

Hyperscale-Rechenzentren, eröffnet sein erstes 15-MW-Datacenter in Deutschland.

Das Rechenzentrum setzt den Startschuss für Vantages 2 Milliarden schwere

Expansion in Europa. Der Campus in Offenbach wird gemeinsam mit der

Energieversorgung Offenbach (EVO) und der DataCenter-Group (DCG) umgesetzt. Der

Standort war Teil der Übernahme von Etix Everywhere im Februar 2020. Vantage

plant aktuell weitere Standorte in Berlin, Mailand, Warschau und Zürich.





Neuer Campus "Frankfurt" direkt am MainDer in Offenbach gelegene Campus wird nach Fertigstellung drei mehrstöckigeRechenzentrumsmodule mit einer maximalen IT-Kapazität von insgesamt 55 MW undeiner Gesamtgeschoßfläche von 60.000 m2 beherbergen. Die Eröffnung des Campus"Frankfurt" ist der erste und zentrale Meilenstein im Rahmen von VantagesExpansionsplänen in Europa.Die offizielle Eröffnung wurde am Freitag, 30. Oktober mit einem kleinen Eventgemeinsam mit Kunden und lokalen Würdenträgern gefeiert. Bei der Feierlichkeitkamen unter anderem Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie,Verkehr und Wohnen, Dr. Felix Schwenke, Bürgermeister der Stadt Offenbach undDr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG, zu Wort.Zuverlässig und nachhaltig: Von Offenbach nach ganz Europa"Die Eröffnung des Campus "Frankfurt" in einem der begehrtesten Märkte Europasist der erste große Schritt unserer europäischen Expansionsstrategie", sagteAntoine Boniface, Präsident von Vantage Data Centers Europa. "Viele unsererKunden brauchen unsere Expertise vor Ort - sei es, um Latenzzeiten zu reduzierenoder um die lokalen Datenschutzgesetze einzuhalten. Durch die unmittelbare Nähezu den wichtigsten Peering-Punkten und nur 15 Minuten vom Frankfurter Flughafenentfernt, ist Offenfach für uns ein idealer Standort."Wie bei allen Rechenzentren von Vantage liegt auch am Campus "Frankfurt" dieoberste Priorität auf Zuverlässigkeit. Nachhaltigkeit und Umweltverantwortungspielen bei der Entwicklung der Standorte eine ebenso zentrale Rolle. In denGebäuden in Offenbach kommt eine hocheffiziente Kühlung mit Außenlufteinspeisungund minimalem Wasserverbrauch zum Einsatz. Dieser Ansatz und andereKonstruktionsmerkmale machen Vantage DC zum branchenweiten Spitzenreiter inSachen Energieeffizienz (PUE) und Wassernutzungseffizienz (WUE). Teil desNachhaltigkeitskonzepts sind außerdem Ladestationen für Elektrofahrzeuge,Grünflächen auf dem Campus, trockenheitsresistente Landschaftsgestaltung undLED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren auf dem gesamten Campus.###Weitere Informationen über den Campus "Frankfurt" finden Sie unterhttps://vantage-dc.com/data-center-locations/europe/frankfurt-germany/Für ein Foto des Frankfurter Campus, klicken Sie hier (https://vantagedc-my.sharepoint.com/personal/mfreeman_vantage-dc_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmfreeman_vantage-dc_com%2FDocuments%2FDesktop%2FOffenbach%20Data%20Center.jpg&parent=%2Fpersonal%2Fmfreeman_vantage-dc_com%2FDocuments%2FDesktop&originalPath=aHR0cHM6Ly92YW50YWdlZGMtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmk6L2cvcGVyc29uYWwvbWZyZWVtYW5fdmFudGFnZS1kY19jb20vRWZ1Q3l0LWhYdmhObndfSXp2a3BzeWdCeEV3cDM2Y3U0YTZvZThCeHlpcHFHdz9ydGltZT1KTFdTZTVsNjJFZw) .Über Vantage Data CentersVantage Data Centers entwickelt und betreibt Rechenzentren in je sechs Märktenin Nordamerika und Europa, darunter Frankfurt/Rhein-Main. Das Unternehmen sorgtfür Energie, Kühlung, Sicherheit und Konnektivität für die Unterbringung derIT-Technik weltbekannter Hyperscaler, Cloud Provider und Konzerne. Dabeientwickelt Vantage Data Centers Design und Architektur von Rechenzentren aufinnovative Weise weiter, um diese erheblich verlässlicher, effizienter undnachhaltiger betreiben zu können. Das Ergebnis sind flexible Umgebungen fürmodernste digitale Infrastrukturen, die schnell skalieren können, wie es derMarkt erfordert. Mehr unter http://www.vantage-dc.com/