Die asspario Versicherungsdienst AG bestellt neues Vorstandsteam

München (ots) - Zum Jahreswechsel verändert sich die Besetzung des Vorstands und

des Aufsichtsrats des in Bad Kreuznach ansässigen Assekuradeurs asspario

Versicherungsdienst AG.



Es finden folgende Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat der asspario

statt:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt zum 01.01.2021 Arne Buchhop in denVorstand der Gesellschaft.- Zum 31.12.2020 scheidet Maximilian Buddecke aus dem Vorstand der assparioVersicherungsdienst AG aus und wechselt in den Aufsichtsrat.- Manfred Buhler verlässt zum Jahresende den Aufsichtsrat und tritt in denVorstand der Gesellschaft ein.- Ebenfalls zum Jahreswechsel scheidet Jürgen Schulz aus dem Aufsichtsrat aus,dafür rückt Christian Veit ab Jahresbeginn nach.- Frank Löffler bleibt Mitglied des Vorstands und verlängert seinen Vertrag umweitere fünf Jahre."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Arne Buchhop einen versierten Experten fürden Vorstand der asspario Versicherungsdienst AG gewinnen konnten. Er wird sichim Wesentlichen dem Ressort Vertrieb und Marketing der asspario AG widmen undgemeinsam mit Frank Löffler, der für Betrieb, IT und Finanzen verantwortlichzeichnet, die erfolgreiche Entwicklung der asspario Versicherungsdienst AGweiter vorantreiben. Das Ressort Produktentwicklung verantworten Frank Löfflerund Arne Buchhop zusammen, um gemeinsame Erfahrungswerte zu nutzen. Ergänzt wirdder Vorstand um Manfred Buhler, der als erfahrener Manager die ThemenPortfoliomanagement und Versicherungstechnik verantwortet. Wir freuen uns sehr,dass es gelungen ist, mit dem neuen Team anerkannte Experten für die assparioVersicherungsdienst AG zu gewinnen" sagt Armin Greisinger, Vorsitzender desAufsichtsrats der Gesellschaft. Arne Buchhop ist seit dem 01.07.2020 für dieBayerische tätig und war zuvor fünf Jahre bei der Konzept und Marketing GmbHaktiv, unter anderem als Verantwortlicher für das Ressort Key Account Managementim Maklermarkt. Manfred Buhler ist seit mehr als 40 Jahren in derVersicherungsbranche tätig und verantwortet bei der Kompositgesellschaft derBayerischen den Bereich Betrieb und Produktmanagement."Sehr herzlich bedanken wir uns auch bei Jürgen Schulz für seine aktive undengagierte Mitarbeit im Aufsichtsrat seit Gründung der Gesellschaft. JürgenSchulz hat wichtige Impulse für das digitale StartUp gesetzt. Die Zusammenarbeithat uns stets viel Freude bereitet", ergänzt Armin Greisinger."Wir danken Maximilian Budddecke für sein Engagement beim erfolgreichen Aufbau