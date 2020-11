BERNSTEIN RESEARCH belässt Wizz Air auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Wizz Air vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Wizz Air sei die am defensivsten aufgestellte Fluggesellschaft Europas, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie unter Verweis auf die grassierende Corona-Pandemie. Allerdings sei auch sie nicht gegen deren Auswirkungen immun./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 00:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Wizz Air Holdings Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de