Was macht die Wall Street? Warten auf die US-Wahl #videoanalyse #marktbericht

Safety first

Der Markt gab uns im Laufe der vorigen Woche bereits am Montag das Kernsignal für den Ausstieg aus einer Vielzahl von Long-Positionen. Die Bullen hatten zu wenig Kraft, um die Rallye aufrecht zu halten und das Verkaufssignal war mehr als deutlich. Somit konnten wir den Großteil der im Oktober generierten Gewinne ins Trockene holen und genießen derzeit eine hohe Cash-Quote. Wann wir wieder in den Markt investieren wollen, erörtern wir in unserer heutigen Videoanalyse.

