EMX Royalty: Partner New Dimension treibt Zink- und Goldprojekte in Skandinavien voran!

EMX Royalty hatte im August drei Projekte an New Dimension Resources veroptioniert. Ein aktuelles Update des Partners zeigt die Fortschritte bei den beiden Zink- sowie dem einen Goldprojekt.

EMX Royalty (3,52 CAD, 2,25 Euro; CA36873J1075) veroptioniert und verkauft regelmäßig Bergbauliegenschaften. Doch auch danach profitiert EMX noch von den Projekten, wie zum Beispiel durch die Partnerschaft mit New Dimension Resources. Dabei geht es um die Projekte Lokken und Kjoli in Norwegen (Basismetalle) und um das Southern Gold Line-Projekt in Schweden. Wie New Dimension aktuell vermeldet, werden die Arbeiten auf allen drei Projekten vorangetrieben. Damit sollen vorrangige Bohrziele lokalisiert werden. New Dimension hat die Due Diligence, also die gründliche Bewertung aller Aspekte der Projekte, abgeschlossen.

Weiterentwicklung vorrangiger Bohrziele

Auf den Kupfer-Zink-Lagerstätten Lokken und Kjoli in Mittelnorwegen und auch auf dem Goldprojekt Southern Gold Line in Mittelschweden wurden Feldmannschaften mobilisiert. Dabei liegt der Schwerpunkt bei Lokken und Kjoli darauf, hochgradige kupferreiche Bohrziele auszumachen. Das bisherige Targeting konzentrierte sich auf die Standorte von Mineralvorkommen und Anomalien in einem Gebiet, das für VMS (volcanogenic massive sulfite)-Ziele bekannt ist. Diese Vorkommen wurden am Meeresboden durch vulkanische Aktivitäten gebildet, bei denen sich bei Schwarzen Rauchern Mineralien angereichert hatten. Elektromagnetische Daten und ausgewählte geochemische Bodenprobenahmen helfen dabeim die Bohrziele weiter zu verfeinern. So konnten auf Kjoli zirka 4,5 Kilometer der voraussichtlichen Streichlänge von 15 Kilometern abgedeckt werden. Auf der Southern Gold Line-Liegenschaft, einem rund 50.000 Hektar großem Grundstück, wird gerade das Bohrprogramm „Bottom of Till“ geplant.

Die Projekte im Einzelnen

Das Kjoli-Kupfer-Zink (auch Gold und Silber)-Projekt umfasst 12.000 Hektar und es liegt in einem Bezirk, in dem seit Mitte des 17. Jahrhunderts Bergbau betrieben wurde. Die nahe gelegene Killingdal-Mine wurde von 1674 bis 1986 betrieben. Sie produzierte rund 2,9 Millionen Tonnen Gestein mit 1,7 Prozent Kupfer und 5,5 Prozent Zink aus einer der tiefsten Untertagebauminen Europas. Die ehemalige Kjoli-Mine bietet noch viel Raum für das Auffinden von Explorationszielen. Dies zeigen geophysikalische Untersuchungen. Die Feldarbeiten wurden im September begonnen. Magnet- und Bodenprobeuntersuchungen sind abgeschlossen.

Das Lokken Kupfer-Zink (auch Gold und Silber)-Projekt liegt in Mittelnorwegen und umfasst zirka 21.000 Hektar Land. Dort lag auch die ehemalige unterirdische Mine Lokken. Sie wurde 1987 geschlossen, als die Metallpreise niedrig waren. Die historische Produktion lag bei 24 Millionen Tonnen mit 2,3 Prozent Kupfer und 1,8 Prozent Zink sowie Silber und Gold. Auch hier wurde das Gebiet nicht umfassend untersucht.

Beim Southern Gold Line-Projekt in Nordmittelschweden werden die Bohrungen bis Ende 2020 laufen. Die 50.000 Hektar große Liegenschaft befindet sich nahe der Gold-Entwicklungsprojekte Faboliden und Svartliden von Dragon Mining. Die geologischen Bedingungen sind beim Southern Gold Line-Projekt ähnlich.

New Dimension als starker Partner von EMX

New Dimension ist ausreichend finanziert, um die skandinavischen Projekte voranzutreiben. Man rechnet für etwa Mitte November mit einem NI 43-101 konformen Bericht für Lokken. Eric Roth, CEO und Präsident von New Dimension lobt das Potenzial für signifikante Entdeckungen auf den Projekten. Als Gegenleistung für die Veroptionierung erhält EMX Lizenzgebühren (Royalties), Bargeld und eine Beteiligung an New Dimension. Durch die Unternehmensbeteiligung ist EMX auch an den Erfolgen von New Dimension auf deren anderen hochgradigen Gold- und Basismetallprojekten beteiligt.

Geschäftsstrategie von EMX geht auf

Mit weiser Voraussicht auf das Potenzial in Skandinavien hatte EMX mehrere Projekte zwischen 2017 und 2019 erworben. Diese Projekte entwickelte EMX weiter und konnte sie dann veroptionieren, also an andere Bergbaugesellschaften gegen Zahlungen, Beteiligungen und Lizenzabkommen abgeben. Partnerunternehmen wie New Dimension kümmern sich dann um die weitere Entwicklung der Liegenschaften. EMX ist mit derzeit 129 Royalty-Beteiligungen auf insgesamt 931.431 Hektar Land als mögliche Depotbereicherung von Interesse. Denn die starke Diversifikation sollte bergbauinteressierten Investoren entgegenkommen.

Aktieninfo EMX Royalty Corporation

Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX

ISIN: CA26873J1075

Aktueller Aktienkurs: 3,52 CAD | 2,25 Euro

Ausstehende Aktien: 85.443.460

Optionen/Warrants: 6.589.500

Voll verwässert: 92.032.960

Börsenwert: 323,95 Mio. CAD

Aktionäre: Stephens Investment (12,6%), Sprott Global (5,7%), Insider/Management (14,8%), Newmont Goldcorp (5,8%), Ninepoint Management (5,2%), Antofagasta (1,7%), U.S. Global Investors (1,1%), Adrian Day Asset Management (4,8%).

Weitere Informationen zu EMX Royalty sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://www.emxroyalty.com.

Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), EMX Royalty

____________________________________________________________________________________

