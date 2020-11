Düsseldorf (ots) - Die weltgrößte und führende Medizinmesse MEDICA und die

internationale Nr. 1-Veranstaltung für den Zuliefermarkt der medizinischen

Fertigung, die COMPAMED, finden pandemiebedingt in diesem Jahr vom 16. - 19.

November zum ersten Mal komplett virtuell statt und untermauern auch im

digitalen Format ihre globalen Führungsrollen. Zur virtual.MEDICA 2020 (

https://virtual.MEDICA.de (https://virtual.medica.de/) ) und virtual.COMPAMED

2020 ( https://virtual.COMPAMED.de (https://virtual.compamed.de/) ) haben sich

bereits mehr als 1.000 Aussteller aus 50 Nationen seit Anmeldebeginn (Mitte

September) angemeldet (davon 150 virtual.COMPAMED).



"Das unterstreicht das Vertrauen der Branche in ihre Leitveranstaltungen und

auch den dringenden Bedarf an Plattformen für den Austausch mit Kunden und

potenziellen Geschäftspartnern. Den Unternehmen wird eine länderübergreifend

zugängliche Bühne geboten zur Präsentation neuester Produkte und Services. Und

die Top-Entscheider der Gesundheitswirtschaft gewinnen in herausfordernden

Zeiten Orientierung durch einen umfassenden Überblick hinsichtlich zuverlässiger

Lieferoptionen und Anbieteralternativen", blickt Wolfram Diener, Vorsitzender

der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, hoffnungsvoll der virtual.MEDICA und

der virtual.COMPAMED entgegen.







umfangreiches Programm bestehend aus den drei zentralen Bereichen: Conference

Area (Konferenz- und Forenprogramm), Exhibition Space (Aussteller und

Produktneuheiten) sowie Networking Plaza (Netzwerken/ Matchmaking).



Volles Konferenzprogramm - Trends im Zeichen von Corona



In der Conference Area läuft an allen Veranstaltungstagen ein vierstündiger

deutschsprachiger und sechsstündiger englischsprachiger Stream. Die vorläufige

Agenda kann ab sofort über die Veranstaltungsdatenbank online recherchiert

werden und umfasst 215 Programmpunkte und 268 Top-Speaker, darunter u. a.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (16.11./ 15 Uhr) und Virologe Prof. Hendrik

Streeck (18.11./ ca. 12:10 Uhr).



"Insbesondere Themen mit hoher Corona-Relevanz bekommen hier die Teilnehmer

geboten. Eingebunden in die Conference Area werden auch die Programm-Streams der

Wehrmedizinkonferenz DiMiMED, der MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE und des

43. Deutschen Krankenhaustages, die ebenfalls komplett virtuell stattfinden.

Dazu kommen Websessions, virtuelle Konferenzen und Events der Aussteller zu

ihren Innovationen und aktuellen Entwicklungen", gewährt Horst Giesen, Global

Portfolio Director Health & Medical Technologies/ Messe Düsseldorf, einen Seite 2 ► Seite 1 von 2 Blei jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







