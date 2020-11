Experian und Forrester Consulting identifizieren Erfolgsfaktoren für den Weg aus der Corona-Krise / Unternehmen bleiben positiv und geben Überwindung von Digitalisierungsdefiziten höchste Priorität

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - 41 Prozent der Unternehmen in Deutschland erwarten, innerhalbvon zwölf Monaten dasselbe Umsatz- und Gewinnniveau wie vor derCOVID-19-Pandemie zu erreichen. Vier von fünf Unternehmen erwarten eine Erholunginnerhalb von 18 Monaten. Das sind Ergebnisse der Studie " Flexibel agieren,intelligent investieren - aber wie?(https://www.experian.de/events-insights/forrester-report-2020) ", die ForresterConsulting im Auftrag des internationalen Informationsdienstleisters Experian(https://www.experian.de/) durchgeführt hat. Forrester hat Entscheidungsträgerin mehr als tausend vorwiegend europäischen Unternehmen zu ihrer aktuellenSituation und Plänen für die Zukunft befragt. Die Studie belegt, dass diemeisten Unternehmen nicht nur optimistisch in die Zukunft blicken, sondern aucherkannt haben, dass sie verstärkt in ihre digitale Transformation investierenmüssen, um die Krise zu bewältigen und für die Zeit danach gewappnet zu sein."Die Pandemie hat unter anderem eine Reihe von Entwicklungen beschleunigt, diebereits einige Zeit zuvor relevant waren. Homeoffice und die Digitalisierungwichtiger Prozesse im Unternehmen sind hierfür Paradebeispiele", kommentiert KaiKalchthaler, CEO von Experian DACH. "Die Studie belegt, dass viele Unternehmenschnell auf die Krise reagiert und beispielsweise vermehrt auf digitale Kanälezur Kundenkommunikation gesetzt haben. Es hat sich allerdings auch deutlichgezeigt, dass weitere vorausschauende Investitionen erforderlich sind, um dieKrise zu bewältigen und mit einem Wettbewerbsvorteil in die Zeit nach der Krisezu starten. Die Studie zeigt auch, dass es ein Zurück zu den Geschäftsmodellenaus der Zeit vor der Pandemie nicht geben kann und dass automatisierte digitaleProzesse im Umgang mit Kunden mehr denn je den Ausschlag über Erfolg oderMisserfolg eines Unternehmens geben werden."Deutsche Unternehmen haben klare geschäftliche Prioritäten für die kommendenzwölf Monate. Ihr Augenmerk gilt dabei vor allem Bestandskunden. 88 Prozent derBefragten in deutschen Unternehmen geben an, dass die Verbesserung vonKundenzufriedenheit und -loyalität für sie höchste geschäftliche Priorität hat.Das ist der mit Abstand höchste Wert aller Länder in der Studie.Der Fokus auf Kundenzufriedenheit und -loyalität führt zu Investitionen in neueTechnologien. So haben 84 % der deutschen Unternehmen ihre Budgets für AdvancedAnalytics aufgestockt oder in vollem Umfang aufrechterhalten. Außerdem planensie Investitionen in KI und Machine Learning. Die Customer Journey wollendeutsche Unternehmen durch den systematischen Einsatz von A/B-Tests undmultivariaten Verfahren optimieren. Zudem soll ihnen die Kombination interner